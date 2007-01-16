Ученый создал ткань, которую можно не стирать

Ученый Джеф Оуэнс (Jeff Owens), работающий на военно-воздушные силы Соединенных Штатов разработал нанотехнологическую ткань для одежды. Высокотехнологичная ткань способна убивать бактерии, разлагать грязь и пот и легко пропускать влагу наружу, отталкивая внешнюю воду. По новой технологии уже сшиты футболки и нижнее белье, которые можно носить в течение многих недель, и они остаются чистыми. Новая ткань убивает не только естественные бактерии на коже, которые ответственны за неприятный запах, но и такие опасные бактерии, как сибирская язва, сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на Membrana.