Википедия собрала миллион долларов

Создателям бесплатной открытой онлайн-энциклопедии "Википедия" удалось собрать пожертвований на сумму в миллион долларов - именно столько средств поступило на счета "википедистов", судя по размещенному на сайте проекта счетчику.

Самое крупное пожертвование для "Википедии" было сделано пожелавшим остаться неназванным доброжелателем 27 декабря 2006 года - размер этого взноса составил 286800 долларов. Средняя же сумма пожертвования составляет от 5 до 10 долларов США. Учет полученных средств ведется в реальном времени, и список всех, кто принял участие в спонсировании проекта, начиная с 15 января 2006, можно обнаружить на специальной странице.

Создатели сайта сообщают, что из-за популярности "Википедии" расходы на ее содержания достаточно высоки. Например, в 2005-2006 финансовом году на обновление аппаратной базы было потрачено 430000 долларов США, а на оплату хостинга - 200000 долларов.

"Википедия" - крупная сетевая энциклопедия, в данный момент насчитывающая более шести миллионов статей на различных языках. Проект был запущен 15 января 2001 года, как ответвление ныне не существующего ресурса Nupedia (интернет-энциклопедии, авторами текстов которой были специалисты). Название Wikipedia подразумевает, что содержимое сайта может быть создано и отредактировано самими его посетителями.

Лента.ру