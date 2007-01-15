Хранилище ядерных отходов принесет Украине 160 млн. долл. в год

В течении двух недель американская компания Holtec Int. и НАЭК «Энергоатом» представят Минтопэнерго согласованный проект выполнения работ первой фазы реализации проекта по строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО на брифинге по итогам встречи с главным исполнительным директором Holtec Int. Крисом СИНГХОМ.

При этом он отметил, что, учитывая значимость Чернобыльской трагедии для украинского общества, при реализации проекта должны быть соблюдены все процедуры, определенные украинским законодательством.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что, учитывая мировые тенденции динамики роста стоимости перевозок и хранения отработанного ядерного топлива, реализация проекта строительства ЦХОЯТ позволит Украине получить около 800 млн. долл. в ближайшие 5 лет.

«С экономической точки зрения, проект очень выгоден, а еще более он выгоден с точки зрения безопасности. Поэтому, согласно заданию, которое поставил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе визита в США, мы будем уделять большое внимание выполнению этого проекта», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр спрогнозировал также, что после завершения процедур первой фазы компания Holtec сможет приступить к строительству ЦХОЯТ уже в 2008 году

«Мы завершим первый этап и начнем строительство реально через год», - сказал Ю.БОЙКО, отметив при этом, что эти сроки реальны.

Как сообщал УНИАН, контракт между компанией НАЭК «Энергоатом» и Holtec International на проектирование и сооружение ХОЯТ предусматривает два этапа. Первая фаза предполагает подготовку ТЭО проекта, его оценку правительством, необходимое согласование в министерствах и ведомствах, обсуждение с общественностью, согласование с местными органами власти, проведение референдума относительно размещения, утверждение парламентом.

Второй этап включает лицензирование, строительство и введение в эксплуатацию хранилища. Стоимость первой фазы - 250 тыс. долл. Стоимость контракта на создание ЦХОЯТ - 145 млн. долл., из которых Holtec профинансирует 90%.

Корпорация Нoltec international (США) в конце декабря 2004 года была признана победителем конкурса по созданию хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР.

Тендер в рамках инвестиционного проекта строительства хранилища отработанного ядерного топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС с привлечением в проект новейших технологий в сфере хранения ОЯТ АЭС был объявлен в июле 2003 года. Условиями тендера предусматривалось строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для последующей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.

Первое в Украине ХОЯТ введено в эксплуатацию в сентябре 2001 года на Запорожской АЭС. На нем хранится отработанное ядерное топливо только этой станции.

Справка УНИАН. Компания Нoltec international была основана в 1986 году. С того времени она поставляет оборудование 150 электростанциям по всему миру. Компания имеет отличную репутацию и безукоризненный финансовый и эксплуатационный послужной список. Ее продукция лицензирована Комиссией по регулированию ядерной энергетики США и другими профессиональными учреждениями в Таиланде, Южной Корее, Мексике, Бразилии, Великобритании и Испании. Программа обеспечения качества компании Нoltec сертифицирована Комиссией по регулированию ядерной энергетики США. Свыше 80% отработанного ядерного топлива в США хранятся в системах производства компании Нoltec. То же самое происходит с 60% отработанного ядерного топлива в Южной Корее, 60% - в Тайване, 100% - в Мексике, 100% - в Великобритании и 100% Бразилии.