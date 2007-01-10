Состоится пресс-тур в Житомир, где будут отмечать 100-летие со дня рождения академика Королева

15:40, 10 января 2007
Наука и IT
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12 января  состоится пресс-тур в г. Житомир, посвященный торжественным мероприятиям по случаю 100-летия со дня рождения академика С.Королева.

 В программе пресс-тура предусмотрены:

-Торжественное возложение цветов к пам ятнику С.П.Королеву

-Посещение дома-музея, места где родился С.П. Королев

-Посещение Житомирского музея космонавтики им С.П. Королева, экспозиции космической техники. (Музей – единственное место в Украине, где есть лунный грунт).

-Посещение Житомирского военного института радиоэлектроники им. С.П. Королева

-Концерт детского клуба "Казаки", подведение итогов "Космической викторины"

В торжествах примут участие:

- Глава Житомирской областной государственной администрации

Юрий Павленко

- Председатель Житомирского областного совета

Ирина Синявская

 - Руководство города и области

Экскурсию в музее проведет директор Музея космонавтики им. С.П.Королева,  кандидат исторических наук  Ольга Копыл.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 8 067 579 04 26, ВЫЕЗД ОТ

Ст. М. ЖИТОМИРСКАЯ, КИЕВ, 12 ЯНВАРЯ  В 7- 30.

 

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