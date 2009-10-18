В Китае начат гигантский проект поворота рек на север

В Китае началось переселение 330 тыс. человек из районов, где будут проходить работы по реализации грандиозного проекта переброски рек с юга на засушливый север страны, сообщает Синьхуа.

На данном этапе программа переселения затрагивает жителей некоторых районов центральных провинций Хунань и Хубэй. Власти обещают людям хорошие условия на новых местах и денежные компенсации за переезд.

Проект "поворота рек" стоимостью 60 млрд. долларов был утвержден в 2002 году. Он предполагает сооружение сети каналов - Восточного, Центрального и Западного, по которым в северном направлении будет перебрасываться часть стока величайшей реки Евразии - Янцзы, а также рек Хуайхэ, Хуанхэ и Хайхэ.

Все работы рассчитаны на 50-60 лет. После прокладки каналов протяженностью 1,3 тыс. км засушливый север страны будет ежегодно получать до 50 млн. кубометров воды. Работы по строительству Восточного канала начались еще в 2002 году, а сооружение Центрального стартовало в 2003 году.

Нынешнее переселение людей осуществляется в рамках работ по прокладке центральной трассы проекта. Ранее сообщалось, что строительство предполагается завершить к 2014 году.

Программа перемещения населения в процессе реализации этого проекта станет одной из крупнейших в истории Китая. В последний раз столь большое число людей переселялось во время строительства гидроузла "Санься" ("Три ущелья"). Тогда родные места были вынуждены покинуть более 1 млн. человек, сообщает ИТАР-ТАСС.