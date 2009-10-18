Северокорейские хакеры взломали военную базу данных Южной Кореи

Северокорейские хакеры проникли в базу данных военного командования Южной Кореи и похитили более 2 тыс. важных документов, касающихся производства, использования и хранения токсичных материалов, передает Associated Press со ссылкой на доклад, опубликованный в южнокорейских СМИ.

В соответствии с документом, хакеры получили доступ к базе данных, созданной южнокорейским командованием в сотрудничестве с Национальным институтом исследований окружающей среды Южной Кореи. Сообщается, что после обнаружения этого факта по требованию разведывательных органов страны институт разорвал интернет-соединение с военными учреждениями.

Ранее разведывательные органы Южной Кореи заявляли, что Пхеньян целенаправленно тренирует хакеров для проникновения в сети иностранных военных и государственных органов.

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