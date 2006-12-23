Новое поколение Ягуара получит стальной кузов (фото)

В пятницу на некоторых зарубежных сайтах появились пока еще неофициальные фотографии концептуального автомобиля Jaguar, который будет представлен лишь в начале января 2007 года на автомобильной выставке в Детройте. Напомним, что этот концепт-кар является прототипом полностью нового поколения модели Jaguar S-Type, которая помимо нового дизайна и шасси получит еще и новое имя - Jaguar XF.

Судя по этим снимкам, экспериментальный Jaguar довольно сильно отличается от выпускаемых сейчас серийных моделей. У него появились узкие фары головного света, придающие автомобилю хищный вид, новая решетка радиатора - почти прямоугольная, с заметными скруглениями в нижней части и оригинальное решение задней части кузова с развитым диффузором под бампером. Кроме того, в профиль концептуальный Jaguar XF напоминает скорее четырехдверное купе, а не традиционный седан.

Как сообщалось ранее, новый XF будет построен на глубоко модернизированной платформе автомобиля первого поколения и, в отличие от алюминиевых Jaguar XJ и XK, получит стальной кузов. Премьера серийной версии этого седана запланирована на вторую половину будущего года, а его продажи начнутся не раньше марта 2008 года.

Автолента.ру