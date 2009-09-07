Туркменские связисты получили от президента сверхзадачу
04:33, 07 сентября 2009Наука и IT
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру правительства, курирующему транспорт и связь, подготовить и представить предложения по обеспечению страны первым национальным искусственным спутником связи.
«Наличие собственного спутника даст мощный импульс для ускоренного развития в стране систем связи и Интернета, телевидения, реализации экологических программ, расширит возможности современных методов разведки новых месторождений углеводородов и других полезных ископаемых, будет способствовать успешной реализации целого ряда общенациональных программ», – приводит слова президента на заседании Кабинета министров сайт Туркменистан.ру.
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