Туркменские связисты получили от президента сверхзадачу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру правительства, курирующему транспорт и связь, подготовить и представить предложения по обеспечению страны первым национальным искусственным спутником связи.

«Наличие собственного спутника даст мощный импульс для ускоренного развития в стране систем связи и Интернета, телевидения, реализации экологических программ, расширит возможности современных методов разведки новых месторождений углеводородов и других полезных ископаемых, будет способствовать успешной реализации целого ряда общенациональных программ», – приводит слова президента на заседании Кабинета министров сайт Туркменистан.ру.