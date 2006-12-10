Шаттл Discovery стартовал с мыса Канаверал

В субботу в 20:47 (3:47 воскресенья по киевскому времени) с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал в американском штате Флорида осуществлен запуск шаттла Discovery, сообщает AFP.

Через две минуты после старта от челнока успешно отделились две ракеты-носителя, а затем корабль сбросил свой массивный внешний топливный бак. Спустя еще семь минут аппарат был успешно выведен на орбиту.

Это первый ночной запуск шаттла за последние три года.

Изначально старт корабля планировалось осуществить в четверг, однако из-за низкой облачности в районе космодрома он был отложен на субботу. Опасность повторного срыва запуска сохранялась до последних часов перед пуском, однако в результате погода нормализовалась.

Discovery доставит на МКС семь астронавтов, которые примут участие в продолжении строительства станции. Члены экипажа шаттла установят на МКС новый сегмент стоимостью 11 миллионов долларов, а также активизируют две установленные в сентябре солнечные батареи.

Кроме того, одна из астронавток, Санита Уильямс (Sunita Williams), заменит на МКС астронавта Европейского космического агентства Томаса Райтера (Thomas Reiter), который вернется с шаттлом на Землю.

Нынешний полет стал 117-м полетом космических челноков, при этом Discovery отправился на орбиту в 33-й раз.

Миссия Discovery продлится 12 суток. За семь дней, которые шаттл будет пристыкован к МКС, космонавты совершат три выхода в открытый космос.

Лента.ру