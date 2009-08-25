Испытана ракета на экологически чистом топливе

Исследователи из НАСА и научно-исследовательского подразделения ВВС США успешно запустили небольшую ракету, работающую на экологически чистом топливе, изготовленном из алюминиевого порошка и водяного льда, сообщила пресс-служба американского аэрокосмического ведомства.

Ракета высотой 2,7 метра взлетела на 396 метров над территорией университета Пурдье в штате Индиана. Новое топливо, получившее обозначение AL-ICE, имеет консистенцию зубной пасты. За сутки до полета его заливают в форму и охлаждают до 30 градусов ниже нуля. Топливо имеет высокую скорость горения, во время испытаний тяговое усилие составило около 295 килограммов.

Появление AL-ICE дает исследователям надежду, что в будущем оно сможет заменить некоторые разновидности существующего ракетного топлива, а при доработке, возможно, и превзойдет некоторые из них.

Сейчас, напоминает РИА Новости, в качестве ракетного топлива используются различные углеводороды в сочетании с окислителем, например керосин и кислород, а также высокотоксичные однокомпонентные смеси, в частности, на основе соединений гидразина.

В ракетной технике используются и экологически чистое сочетание жидкого водорода и кислорода, однако с его использованием связано много технологических проблем из-за необходимости получения жидкого водорода и его постоянного охлаждения, а также высокого риска взрыва.

