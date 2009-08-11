Хакеры продолжают атаковать Facebook и Livejournal

Хакерские атаки на сайты Facebook и Livejournal продолжаются. Об этом Франс-пресс сообщил соучредитель одного из сайтов. По его словам, администрация все же смогла обеспечить функционирование этих интернет-ресурсов. И атаки не представляют серьезной опасности.

Между тем, блоггер Георгий из Сухуми, главный герой этой интернет-истории, сказал в интервью Эху Москвы – он не считает, что за хакерской атакой его блогов стоит Россия. "Россия - большая страна, и в ней живут очень хорошие люди, и есть конечно и некоторые отрицательные элементы, которые устраивают эту атаку", - заявил Георгий и отметил, что "эта атака пошла не на пользу России, она испортила ее имидж". Он также рассказал, что в данный момент его живой журнал заблокирован.

Напомним, блоггер Георгий из Сухуми на прошлой неделе обнаружил, что не может войти в свои аккаунты на LiveJournal, Facebook и Twitter, а с его адреса электронной почты разосланы сотни тысяч спамерских приглашений в его блог. Атаки парализовали весь Twitter: его 10 миллионов пользователей не могли войти на сайт несколько часов, пострадал также и Google.