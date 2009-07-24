Microsoft предложит потребителям Европы право выбора браузера

Microsoft предложит потребителям Европы право выбора Интернет-браузера.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В своем сообщении Еврокомиссия отмечает, что Microsoft предложил поставлять вместе с Windows7 для европейских потребителей специальное “окно голосования”, в котором они смогут выбрать, какой Интернет-браузер устанавливать на свои компьютеры, и какой браузер будет работать по умолчанию.

“Еврокомиссия приветствует это предложение и проведет исследования относительно его практической эффективности с точки зрения обеспечения реального права выбора потребителей”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, раньше в июне Microsoft предложил поставлять Windows7 для европейских потребителей без какого-либо Интернет-браузера. Еврокомиссия в решении от 11 июня скептически отнеслась к такой инициативе, отметив, что вместо расширения выбора для потребителей, она только лишает потребителей такого права.

Еврокомиссия направила письмо протеста компании Microsoft 15 января 2009 года относительно поставок операционной системы Windows с обязательным включением в нее Интернет-браузера Internet Explorer. Microsoft ответил на письмо 28 апреля 2009 года.

Письмо протеста является формальным шагом в осуществлении антимонопольного расследования.