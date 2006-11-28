Жительница виртуального мира накопила миллион реальных долларов

В виртуальном мире Second Life появился первый миллионер, сообщается на сайте Neatorama. Внутриигровой капитал Анши Чанг (Anshe Chung) можно конвертировать в 1 миллион долларов США.

Каждый начинающий пользователь Second Life может создать персонажа, который будет представлять его в виртуальном мире; при создании все новички получают некоторую сумму в линденских долларах, игровой валюте. Сумму можно потратить на покупку различных объектов, включая одежду и инструменты. Кроме того, компьютерные денежные единицы можно обменять на вполне реальные доллары США (по курсу 1 американский к 257 линденским).

Анши Чанг (настоящее ее имя Ailin Graef) утверждает, что не покупала дополнительные суммы за реальную валюту, а сколотила капитал при помощи внутриигровых сделок. Ее специализация - торговля виртуальной недвижимостью. Анши Чанг создает уникальные территории (islands), ориентированные на отдельные прослойки компьютерного сообщества (например, на франкоязычных игроков или поклонников готической архитектуры).

Second Life - быстро растущее интернет-сообщество, созданное компанией Linden Lab. Оно совмещает в себе черты многопользовательской компьютерной ролевой игры и сетевого бизнеса. Число зарегистрированных на сайте пользователей составляет более 1,6 миллиона.

Лента.ру