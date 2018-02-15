В Кремле назвали "русофобией" обвинения в кибератаке на Украину вирусом NotPetya

В МИД Великобритании обвинили РФ в хакерской атаке на Украину, совершенной в июне прошлого года с помощью этого вируса.

В Кремле заявляют, что Россия не имеет отношения к кибератаке с использованием вируса NotPetya.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявление МИД Великобритании.

«Мы категорически опровергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными - это ни что иное, как продолжение не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал деньги.

Также от вируса, но в меньшей мере, пострадали компьютерные системы других стран.

Убытки от атаки оцениваются в 1,2 млрд долларов.

15 февраля в МИД Великобритании обвинили Россию в кибератаке на Украину, совершенной в июне прошлого года с помощью вируса NotPetya.

«Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия», - заявили в ведомстве.

В МИД Великобритании утверждают, что кибератака только выглядела как вымогательство, но настоящей целью вируса было не получить средства, а нарушить работу украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

В январе издание The Washington Post написало, что в ЦРУ США с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан в Главном разведуправлении России.