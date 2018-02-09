В США у мужчины прямо в ухе задымился наушник Apple, а затем взорвался - СМИ
14:16, 09 февраля 2018Наука и IT
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Компания пообещала провести расследование первого случая непроизвольного взрыва Apple AirPods.
Apple AirPods / REUTERS
У американца взорвался один из беспроводных наушников Apple AirPods. Компания пообещала провести расследование и разобраться в причинах инцидента.
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Как сообщает Mashable, по словам жителя американского штата Флорида Джейсона Колона, он занимался спортом в фитнес-клубе, когда его правый наушник, в котором играла музыка, задымился. Мужчина вытащил его из уха, оставил на тренажере и решил обратиться за помощью к администратору. Когда он вернулся, устройство уже взорвалось. Колон утверждает, что на наушнике остались следы возгорания.
Как сообщал УНИАН, ранее Apple начала расследование вздутия аккумуляторов в iPhone 8 Plus.
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