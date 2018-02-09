Apple подтвердили крупнейшую в истории утечку данных

При этом в компании отметили, что эта утечка не повляет на безопасность храния данных.

В компании Apple подтвердили информацию о утечке исходного кода iBoots. При этом в компании отметили, что эта утечка не повляет на безопасность храния данных.

Просочившийся код iBoot (программа отвечающая за безопасность загрузки и обновления операционной системы) был разработан для старой версии iOS 9 (актуальная версия 11.2), поэтому не несёт опасности для современных устройств, рассказал представитель Apple изданию Cnet.

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"Старый исходный код трехлетней давности действительно утек. Но защищенность наших продуктов не зависит от сохранности кода. Существует много уровней защиты, встроенных в наши продукты, поэтому мы и призываем пользователей устанавливать новые версии системы, чтобы повысить безопасность", - отметили в Apple.

При этом издание отмечает, что согласно статистике только 7% iOS-устройств используют версию старше 10, которая вышла в сентябре 2016 года.

Напомним, вчера аноним выложил на GitHub исходный код загрузчика iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS. Эксперты назвали эту утечку крупнейшей в истории Apple.