В Израиле создали приложение для смартфонов, которое позволяет делать 3D-снимки предметов (видео)

Полученные изображения можно использовать в видео или играх, или напечатать на 3D-принтере.

Израильские ученые создали приложение для смартфонов, которое позволяет сканировать любые предметы и делать их трехмерные копии.

Читайте такжеБывший участник АТО стал успешным предпринимателем благодаря изготовлению эксклюзивных 3D моделей техникиОб этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что для сканирования объекты следует размещать на специальной размеченной подставке. При сканировании программа делает 3D-копию выбранной вещи и сохраняет результат на смартфоне.

Разработчики говорят, что полученные изображения можно использовать в видео или играх; редактировать, менять цвет или размер вещи, а затем распечатать результат на обычном 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что украинец, который печатает дома на 3D-принтере, стал мировой знаменитостью.

Энергоэффективность дома подкупает, потому что он печатается, как одна деталь - без всяких швов и щелей. Дом независимый от внешних источников тепла, электроэнергии и воды. Для обогрева зимой вполне достаточно солнечной энергии. Так же, как и для охлаждения летом. Печать такой однокомнатной хаты стоит 65 тысяч долларов.