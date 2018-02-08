В Израиле создали приложение для смартфонов, которое позволяет делать 3D-снимки предметов (видео)

20:42, 08 февраля 2018
Наука и IT
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Израильские ученые создали

Читайте такжеБывший участник АТО стал успешным предпринимателем благодаря изготовлению эксклюзивных 3D моделей техникиОб этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что для сканирования объекты следует размещать на специальной размеченной подставке. При сканировании программа делает 3D-копию выбранной вещи и сохраняет результат на смартфоне.

Разработчики говорят, что полученные изображения можно использовать в видео или играх; редактировать, менять цвет или размер вещи, а затем распечатать результат на обычном 3D-принтере.

Ранее сообщалось, что украинец, который печатает дома на 3D-принтере, стал мировой знаменитостью.

Энергоэффективность дома подкупает, потому что он печатается, как одна деталь - без всяких швов и щелей. Дом независимый от внешних источников тепла, электроэнергии и воды. Для обогрева зимой вполне достаточно солнечной энергии. Так же, как и для охлаждения летом. Печать такой однокомнатной хаты стоит 65 тысяч долларов.

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