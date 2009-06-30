Дом британского компьютерщика начал вести микроблог

Британский компьютерный инженер Энди Стэнфорд-Кларк (Andy Stanford-Clark) научил свой дом вести микроблог на Twitter, сообщает The Daily Mail. Для этого он оборудовал его множеством микродатчиков и сетью беспроводной связи.

Стэнфорд-Кларк установил десятки датчиков в различных частях дома. Они следят, в частности, за расходом воды и электричества, а также за тем, закрыты ли двери и окна, когда дома никого нет.

Вся информация, поступающая от датчиков, обрабатывается специальной программой. После этого полученные данные публикуются в блоге дома на Twitter. Стэнфорд-Кларк и члены его семьи видят их на экране своих мобильников.

С помощью этой системы британский инженер на треть сократил квартальные расходы на электричество. Однажды в микроблоге дома появилось несколько сообщений о перерасходе воды. После этого в саду был обнаружен поврежденный поливочный шланг.

Доступ к микроблогу дома Энди Стэнфорда-Кларка на Twitter ограничен, поэтому его не могут посмотреть все желающие. Микроблог самого Стэнфорда-Кларка также не доступен для просмотра посторонним людям.

Стэнфорд-Кларк уверен, что его разработка будет востребована. По его мнению, подобные решения для массового потребителя появятся через два-три года.

Лента.ру