Спамеры решили заработать на смерти Майкла Джексона

Злоумышленники воспользовались смертью Майкла Джексона для распространения спама и вредоносных программ, сообщает PC World. Первый спам, связанный с этой темой, появился уже через несколько минут после смерти певца.

Многие пользователи получили письма, авторы которых предлагают узнать важные подробности, о смерти Майкла Джексона. Для этого требовалось лишь ответить на письмо.

Аналитики полагают, что эти письма не угрожают безопасности компьютеров пользователей, так как в них нет никаких ссылок или вложений. Скорее всего, они используются спамерами для проверки баз данных.

В спам-сообщениях другого типа содержатся ссылки на якобы эксклюзивные видеоролики или фотографии с Майклом Джексоном. Если пройти по ним, то на компьютер попадет вредоносное программное обеспечение.

Кроме того, вскоре после смерти певца появилось много тематических сайтов. При заходе пользователей на такие ресурсы в фоновом режиме запускается специальный код, который может нанести вред компьютеру.

Майкл Джексон скончался 25 июня в медцентре Калифорнийского университета в возрасте 50 лет. Официальная причина смерти певца будет названа через несколько недель.

Лента.ру