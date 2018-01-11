В NASA переименовали космическую обсерваторию Swift

Американское аэрокосмическое агентство NASA решило переименовать действующую космическую обсерваторию Swift в честь бывшего руководителя миссии Нила Герельса, который умер в прошлом году.

Как сообщает SpaceNews, решение об этом было объявлено на 231 встрече американского астрономического общества.

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Обсерватория Swift была запущена в 2004 году и способна быстро наводиться на вспыхивающие источники во вселенной и наблюдать их в различных диапазонах – от гамма-лучей до видимого света. Изначально планировалось, что обсерватория прослужит на орбите два года, однако ее служба неоднократно продлевалась.