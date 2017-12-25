Космический телескоп Hubble зафиксировал туманность, похожую на рождественскую звезду.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA.

«Hubble нашел в космосе нечто, похоже на красочное праздничное украшение», — говорится в сообщении.

Оказалось, что это изображение NGC 6326 — планетарной туманности с яркими потоками газа, которые освещены центральной звездой, которая умирает.

Когда звезда стареет и так называемая «красная фаза» ее жизни заканчивается, она начинает выбрасывать газ со своей поверхности и остается горячий и компактный белый карлик.

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Иногда эти выбросы создают симметричные потоки газа, светится. Но объект NGC 6326 гораздо менее структурирован. Он находится в созвездии Жертвенник на расстоянии около 11 тысяч световых лет от Земли.

«Яркие синие и красные оттенки происходят от материала, что включает ионизированный кислород и водород, которые светятся под действием жесткого ультрафиолетового излучения от еще горячей центральной звезды», — отметили астрономы.