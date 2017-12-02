После 37 лет простоя NASA запустила двигатели станции Вояджер-1, находящейся вне Солнечной системы

Ученым Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) удалось запустить двигатели запущенной в 1977-м году межпланетной станции ​«Вояджер-1», находящейся сейчас на расстоянии более 20 млрд километов от Земли. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает РБК.

В последний раз эти двигатели запускались в 1980 году. «С этими двигателями, которые все еще функционируют после 37 лет простоя, мы сможем продлить срок службы космического корабля «Вояджер-1» на два-три года», - заявила Сюзанна Додд, руководитель проекта «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения NASA.

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Двигатели планируется использовать для корректировки ориентации аппарата с тем, чтобы его антенны были направлены на Землю. Сигнал к космическому аппарату шел 19 часов 35 минут.

Команда на запуск двигателей была дана во вторник, 28 ноября. О ее успешном выполнении ученые узнали на следующий день, когда получили ответ со станции. Для того, чтобы выполнить эту процедуру ученые изучили документацию на программное обеспечение аппарата, которое было написано на устаревшем к этому времени языке программирования.

Изначально станция предназначалась для исследования Юпитера и Сатурна - «Вояджер-1» стал первым аппаратом, который сделал детальные снимки спутников этих планет. Максимальное сближение станции с Юпитером состоялось 6 июня 1979 года.

В сентябре 2013 года в NASA объявили, что «Вояджер-1» стал первым искусственным аппаратом, покинувшим пределы Солнечной системы и вышел в межзвездное пространство. На борту станции находится золотая пластина, на которой для инопланетян указано местонахождение Земли, а также записан ряд изображений и звуков.