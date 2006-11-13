С волками жить...

Зоопарк американского штата Миннесота работает над игрой-симулятором жизни волчьей стаи в Йеллоустонском национальном парке, сообщается на сайте WCCO-TV.

Игра получила название Wolfquest. Цель, которая ставится перед пользователем, проста: ему нужно выживать, буквально находясь в волчьей шкуре, занимаясь поиском пищи, оберегая потомство и избегая столкновений с врагами.

По заявлению создателей, игра рассчитана на детей от 9 до 13 лет. «Мы хотим, чтобы игроки начали сопереживать волкам, заинтересовались и возможно открыли бы для себя что-то новое» - сказал Грант Спикелмаер (Grant Spickelmier), сотрудник зоопарк.

Работа над Wolfquest будет завершена к декабрю 2007 года.

Лента.ру