Космические корабли и роботы-великаны: в Китае появился футуристический парк (видео)
19:49, 24 ноября 2017Наука и IT
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На 130 гектарах разместят 35 площадок виртуальной реальности.
Гигантские роботы и космические корабли: в Китае открыли футуристический парк
В Китае открыли футуристический парк. Об этом говорится в сюжете ТСН.
На 130 гектарах разместят 35 площадок виртуальной реальности. Надев специальные очки, посетители смогут сойтись в поединке с инопланетянами, расстрелять врагов и даже проехаться по горам и водопадам.
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Но главная достопримечательность парка - это гигантский трансформер, с которого самым отчаянным предлагают спрыгнуть на тросе. Парк откроется уже в феврале, строительство обошлось в 1,5 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере.
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