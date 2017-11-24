Космические корабли и роботы-великаны: в Китае появился футуристический парк (видео)

В Китае открыли футуристический парк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На 130 гектарах разместят 35 площадок виртуальной реальности. Надев специальные очки, посетители смогут сойтись в поединке с инопланетянами, расстрелять врагов и даже проехаться по горам и водопадам.

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Но главная достопримечательность парка - это гигантский трансформер, с которого самым отчаянным предлагают спрыгнуть на тросе. Парк откроется уже в феврале, строительство обошлось в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере.