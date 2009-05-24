Гиперзвуковой летательный аппарат испытали в Австралии

Группа ученых из Австралии и США провела успешные испытания новой гиперзвуковой авиационной технологии, которая, по заявлению участников проекта, может совершить революцию в области международных перелетов, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Испытания проводились в закрытой зоне Woomera в штате Южная Австралия, где находится секретный военный полигон. Летательный аппарат был доставлен в космос с помощью ракеты, а затем, отделившись от нее, вернулся в пределы атмосферы для проверки технологий.

Гиперзвуковая скорость - это стадия полета аппарата, когда скорость более чем в пять раз превышает скорость звука. По словам министра по военной науке и персоналу Австралии Уоррена Сноудона, в ходе испытаний ученым удалось убедиться в работоспособности систем управления аппарата, которые будут использоваться в дальнейших экспериментах.

"Испытания показали, что гиперзвуковой полет может стать реальностью уже в ближайшем будущем, суля огромные экономические и стратегические выгоды Австралии", - подчеркнул министр.

Разработка новых технологий проводится совместно австралийскими и американскими учеными в рамках программы "Эксперименты по исследованию сверхзвуковых международных полетов" (Hypersonic International Flight Research Experimentation). Испытания, о которых идет речь, стали первыми в серии из десяти экспериментов, которые пройдут на полигоне Woomera.

Как отмечает Agence France-Presse, аналогичные испытания сверхзвуковых технологий проводились в Австралии в 2007 году. Как заявили тогда в военном ведомстве страны, с их помощью можно будет сократить перелет из Сиднея до Лондона до двух часов, тогда как расстояние между этими городами составляет около 17 тысяч километров.