Арестованы самые успешные хакеры в мире

В Чили арестованы четыре человека, которые по утверждению полиции входят в одну из самых успешных хакерских группировок в мире. Их обвиняют во взломе более 8 тысяч сайтов, в том числе сайта NASA, сообщает BBC News.

Предположительно, среди задержанных есть один из самых известных компьютерных взломщиков мира, использовавший сетевой псевдоним "Net Toxic". Хакеры были арестованы в результате спецоперации, проведенной одновременно в трех чилийских городах, включая столицу страны - Сантьяго.

Чилийская полиция проводила операцию совместно с Интерполом и спецслужбами США, Израиля и нескольких латиноамериканских стран по результатам расследования, которое длилось восемь месяцев.

Задержанных, кроме всего прочего, подозревают во взломе сайтов Министерства финансов Чили и американского Университета Беркли. Их также обвиняют в незаконном проникновении на правительственные сайты ряда стран, в том числе Венесуэлы, Турции и Израиля.

Лента.ру