Гигантская лягушка оказалась способна пожирать динозавров - ученые
Beelzebufo охотился на детенышей динозавров или взрослых рептилий небольших размеров.
Ученые утверждают, что большая ныне вымершая лягушка Beelzebufo, которая жила примерно 68 миллионов лет назад на Мадагаскаре, могла пожирать маленьких динозавров. К такому выводу исследователи пришли, оценив силу укуса амфибии, говорится в материале Phys.org.
Эта лягушка относилась к семейству Ceratophryidae - группы крупных земноводных с огромным ртом, сильными челюстями и "рогатыми" выростами на веках. Ее длина составляла 41 см, а вес - 4,5 кг.
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Исследователи сравнили челюсти Beelzebufo с другими амфибиями этого же семейства - Ceratophryidae. Выяснилось, что сила их сжатия можно сравнить с волками и тиграми.
"В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и обычно потребляют небольшую добычу, "рогатые" лягушки захватывают крупных животных, а их мощные челюсти играют важную роль в захвате добычи", - рассказал один из ученых.
Поэтому ученые утверждают, что Beelzebufo охотилась на детенышей динозавров или взрослых рептилий небольших размеров.
Раньше охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку весом в 5,9 кг.