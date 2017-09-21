Гигантская лягушка оказалась способна пожирать динозавров - ученые

Ученые утверждают, что большая ныне вымершая лягушка Beelzebufo, которая жила примерно 68 миллионов лет назад на Мадагаскаре, могла пожирать маленьких динозавров. К такому выводу исследователи пришли, оценив силу укуса амфибии, говорится в материале Phys.org.

Эта лягушка относилась к семейству Ceratophryidae - группы крупных земноводных с огромным ртом, сильными челюстями и "рогатыми" выростами на веках. Ее длина составляла 41 см, а вес - 4,5 кг.

Читайте такжеРедкая лягушка-пискунья впервые за полвека попалась на глаза ученым в Зимбабве

Исследователи сравнили челюсти Beelzebufo с другими амфибиями этого же семейства - Ceratophryidae. Выяснилось, что сила их сжатия можно сравнить с волками и тиграми.

"В отличие от подавляющего большинства лягушек, которые имеют слабые челюсти и обычно потребляют небольшую добычу, "рогатые" лягушки захватывают крупных животных, а их мощные челюсти играют важную роль в захвате добычи", - рассказал один из ученых.

Поэтому ученые утверждают, что Beelzebufo охотилась на детенышей динозавров или взрослых рептилий небольших размеров.

Раньше охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку весом в 5,9 кг.