Телескоп "Хаббл" сделал фото массивной спиральной галактики

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок галактики NGC 6753, которая помогает ученым изучить процесс формирования галактик. Снимок был опубликован на сайте телескопа, пишет ZN,UA.

Несмотря на достижения науки, процесс формирования галактик остается открытым вопросом в астрономии. Предложены различные теории, но, поскольку галактики бывают всех форм и размеров, в том числе эллиптических, спиральных и неправильных, ни одна теория до сих пор не смогла объяснить происхождение всех галактик, которые мы видим во Вселенной.

Чтобы определить, какая формальная модель является правильной (если таковая имеется), астрономы охотятся за признаками различных физических процессов в галактиках. Одним из примеров этого являются галактические короны, представляющие собой огромные невидимые области горячего газа, которые окружают видимую массу галактики, образуя сфероидальную форму. Они настолько горячие, что их можно обнаружить по рентгеновскому излучению далеко за пределами оптического радиуса галактики. Однако из-за их тонкости обнаружение галактических корон затруднено.

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В 2013 году астрономы выделили NGC 6753 как одну из галактик, достаточно массивных и близких для изучения их корон. Вместе с тем, стоит отметить, что галактика располагается близко только по астрономическим меркам, расстояние от Земли до нее составляет 150 миллионов световых лет.

Ранее астрономы заметили, что небольшая галактика, расположенная в группе Скульптор, постепенно разрушается гравитационным влиянием гигантской галактики, расположенной по соседству с ней. Обнаруженная галактика принадлежит к типу карликовых сфероидальных галактик, но, в отличие от других подобных галактик, она имеет вытянутую форму, направленную в сторону NGC 253. Такая форма галактики может указывать на то, что на нее воздействует гравитационное влияние большей галактики, которое сильнее действует на ближнюю сторону.