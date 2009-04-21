Украинские ученые презентовали «автомобиль на дровах»

В Житомирской области ученые разработали "автомобиль на дровах".

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам промышленной политики Владимир ДЕБОЙ.

“В Житомирском национальном агроэкологическом университете группа ученых во главе с заслуженным деятелем науки и техники Украины, доктором технических наук, профессором, академиком Инженерной академии Украины Леонидом ЛОСЕМ разработали устройство, позволяющее автомобилям ездить на биотопливе”, - рассказал заместитель губернатора.

Он отметил, что это один из первых автомобилей с газогенераторной установкой в Украине, и сейчас власти области работают над практическим использованием изобретения в АПК и промышленности. В.ДЕБОЙ уточнил, что ученые проводят исследования на стареньком ГАЗ-53.

Более детально об изобретении корреспонденту УНИАН рассказал профессор Л.ЛОСЬ, продемонстрировавший "автомобиль на дровах".

“Газогенератор размещается между кабиной водителя и кузовом. При сжигании топлива - угля или дров - образуется угарный газ. После очищения в фильтрах он попадает в двигатель внутреннего сгорания и позволяет автомобилю двигаться”, - отметил ученый, объясняя принцип действия газогенераторной установки.

По его словам, его идея не является новшеством, а скорее - "давно забытым старым".

“В середине прошлого века в СССР ездило много автомобилей на газогенераторных установках, а также тракторов, работавших на дровах, торфе, угле и соломе, а уже потом перешли на бензин", - сказал Л.ЛОСЬ, добавив, что сейчас "мы вспомнили об этом опыте из-за необходимости внедрения энергосберегающих технологий”.

Ученый отметил, что в Швеции планируют в ближайшие годы всю сельскохозяйственную технику перевести на газогенераторы.

Профессор подчеркнул, что такое применение газогенераторной установки втрое дешевле, чем езда на солярке, газе или бензине. По его словам, в газогенераторных установках можно сжигать растения, выращенные на землях с допустимым уровнем радиоактивного загрязнения, что особенно важно для Житомирской области, где почти 300 тыс. га сельхозугодий имеют повышенный уровень радиоактивного загрязнения.

Сейчас житомирские ученые работают над усовершенствованием устройства и получением патентов украинского и международного образца, а также ищут средства на это.