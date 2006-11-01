Почему остановлено движение метро в Киеве

В 19.06 остановлены поезда киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии из-за повреждения контактного рельса на перегоне между станциями “Гидропарк” и “Левобережная”.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Александр СУББОТИН.

Причины повреждения пока не установлены.

А.СУББОТИН также сказал, что пока не известно, когда будет восстановлено движение поездов.