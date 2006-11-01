Почему остановлено движение метро в Киеве
20:15, 01 ноября 2006Наука и IT
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Между Гидропарком и Левобережной поврежден контактный рельс
В 19.06 остановлены поезда киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии из-за повреждения контактного рельса на перегоне между станциями “Гидропарк” и “Левобережная”.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Александр СУББОТИН.
Причины повреждения пока не установлены.
А.СУББОТИН также сказал, что пока не известно, когда будет восстановлено движение поездов.
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