Почему остановлено движение метро в Киеве

20:15, 01 ноября 2006
Наука и IT
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Между Гидропарком и Левобережной поврежден контактный рельс

В 19.06 остановлены поезда киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии из-за повреждения контактного рельса на перегоне между станциями “Гидропарк” и “Левобережная”.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы метрополитена Александр СУББОТИН.

Причины повреждения пока не установлены.

А.СУББОТИН также сказал, что пока не известно, когда будет восстановлено движение поездов.

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