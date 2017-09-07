Солнце взорвалось сразу двумя мощнейшими вспышками, одна из них привела к последствиям (инфографика)

Сразу две вспышки самого мощного Х-класса были замечены на Солнце днем 6 сентября. В 12:10 инструменты зарегистрировали сильную вспышку X2,2, а вскоре – в 15:03 – за ней последовала еще более мощная вспышка Х9,3, передает Naked Science.

Событий такого масштаба не замечалось на Солнце с 2005 года, когда на звезде наблюдали вспышку Х17. Текущий рекорд удерживает солнечная вспышка 2003 года интенсивностью Х28, нынешняя же заняла вполне достойное восьмое место за всю историю наблюдений.

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Обе солнечные вспышки 6 сентября родились в одной и той же активной области AR 2673, где на площади порядка 7–9 диаметров Земли в поперечнике собралась целая группа пятен. Стоит добавить, что активность Солнца следует 11-летним циклам, текущий начался в 2008 году и отличался необычным спокойствием, а в настоящее время приближается к своему минимуму, так что такие мощные события на звезде стали большим сюрпризом для ученых.

Потоки частиц и разреженной плазмы, выброшенные вспышками и другими проявлениями солнечной активности, могут пересекать траекторию полета Земли, вызывая и полярные сияния, и нарушения в работе систем связи и навигации, электроники и даже электросетей.

Также эксперты говорят, что вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки, передает ТАСС. Кроме того, 7 сентября прогнозируют начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.