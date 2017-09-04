Huawei собрался "потягаться" с Samsung и Apple в разработке искусственного интеллекта

Компания Huawei на выставке IFA Берлине 2017 показала процессор Kirin 970, который поможет новым смартфонам марки конкурировать с iPhone. Главная особенность Kirin 970 - поддержка искусственного интеллекта, пишет The Next Web .

Отмечается, что Kirin 970 - это первый в мире чипсет с нейронным процессором NPU (Neural Processing Unit). Благодаря такому решению, смартфоны на базе Kirin 970 смогут понимать пользователя и распознавать речь и объекты в режиме реального времени. По результатам теста на распознавание изображений Kirin 970 обработал 2 000 картинок за одну минуту.

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Выступая на выставке IFA в Берлине, руководитель подразделения потребительских продуктов компании Huawei Ричард Ю сказал: "По сравнению с Samsung и Apple, у нас есть преимущества. Пользователи получат гораздо более быстрый процессор, длительное время автономной работы и более компактную конструкцию".

Процессор создан по нормам 10-нанометрового техпроцесса TSMC. В архитектуру вошли восемь ядер: по четыре Cortex A53 и Cortex-A73.