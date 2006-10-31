В рамках программы ”Морской старт” запущен американский радиоспутник

В ночь на вторник в Тихом океане осуществлен успешный запуск ракеты-носителя Зенит-3SL в рамках программы "Морской старт". Стартовавшая с плавучего космодрома ракета доставит на орбиту американский спутник радиовещания XM-4 компании "ХМ Satellite Radio".

Данный старт стал уже пятым запуском, осуществленным компанией Sea Launch в 2006 году.

Спутник ХМ-4, созданный корпорацией Boeing, имеет массу 5193 килограмма. Срок его работы рассчитан на 15 лет. Спутник будет обеспечивать радиовещание на территории США и Канады для аудитории в семь миллионов человек.

Три аналогичных спутника XM были запущены "Морским стартом" в марте, мае 2001 года, а также в феврале 2005 года.

В настоящее время Sea Launch является единственной компанией в мире, способной осуществлять запуски с платформ на воде. В этот консорциум, созданный в 1995 году, входят американская компания Boeing, британско-норвежская Kvaerner Group, КБ "Южное" и производственное объединение "Южмаш" (Украина), а также РКК "Энергия" (Россия).

Лента.ру