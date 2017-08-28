Ученые создали вакцину против наркотиков

Группа американских ученых разработала вакцину, защищающую мозг человека от действия героина и синтетических опиоидов. Результаты работы исследователей были представлены на конференции Американского химического общества в Вашингтоне. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Опиоиды состоят из небольших молекул, которые почти не распознаются иммунной системой, поэтому человек не может противостоять их воздействию. Чтобы активировать защиту организма, специалисты создали препарат на основе гаптенов — небольших молекул, которые сами по себе не обладают иммуногенностью, но приобретают ее, присоединяясь, например, к белкам.

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В данном случае гаптены по своей структуре напоминали опиоиды. Их соединяли с белками-антигенами — чужеродными для организма веществами, с которыми специфично связываются антитела, провоцирующие иммунный ответ. После введения комплекса гаптен-антиген в организм пациента защитные системы реагируют на присутствие антигена и заодно учатся распознавать молекулы с опиоидной структурой.

По словам специалистов, комбинированная вакцина предотвращает проникновение наркотических веществ через гемато-энцефалический барьер, разделяющий кровеносную систему и мозг человека. Ученые проверили действие препарата на мышах и макак-резусах, которые приобретали долговременную устойчивость к героину и фентанилу — синтетическому опиоидному анальгетику с очень сильным наркотическим эффектом.

Ученые надеются, что вакцина позволит уменьшить зависимость пациентов от наркотиков и снизить число смертей от передозировок.