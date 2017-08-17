Ученые выяснили, как появились первые многоклеточные организмы
Причиной появления сложных многоклеточных организмов стал рост количества низших растений.
Причиной появления сложных многоклеточных организмов стал рост количества низших растений, считают исследователи из Австралийского национального университета. О своих выводах они рассказали в статье в журнале Nature.
Чтобы выяснить это, ученые использовали измельченные до порошка фрагменты древних осадочных пород. В порошке они обнаружили большое количество жировых молекул, характерных для клеток животных и растений, что указывает на существование сложных многоклеточных организмов уже 720-820 млн лет назад.
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Согласно гипотезе «Земли-снежка», 850—630 млн лет назад планета была полностью покрыта коркой льда. То отступавшие, то наступавшие ледники перемололи горные породы, в которых содержался фосфор и другие питательные вещества. Когда Земля стала оттаивать, все эти вещества оказались в океане, где до этого господствовали бактерии, что привело к взрывному росту планктона. Во-первых, это позволило стабилизировать уровень СО2 в атмосфере. Во-вторых - создало питательную среду, которая в дальнейшем и дала толчок к формированию новых экосистем.