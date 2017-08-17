Ученые выяснили, как появились первые многоклеточные организмы

Причиной появления сложных многоклеточных организмов стал рост количества низших растений, считают исследователи из Австралийского национального университета. О своих выводах они рассказали в статье в журнале Nature.

Чтобы выяснить это, ученые использовали измельченные до порошка фрагменты древних осадочных пород. В порошке они обнаружили большое количество жировых молекул, характерных для клеток животных и растений, что указывает на существование сложных многоклеточных организмов уже 720-820 млн лет назад.

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Согласно гипотезе «Земли-снежка», 850—630 млн лет назад планета была полностью покрыта коркой льда. То отступавшие, то наступавшие ледники перемололи горные породы, в которых содержался фосфор и другие питательные вещества. Когда Земля стала оттаивать, все эти вещества оказались в океане, где до этого господствовали бактерии, что привело к взрывному росту планктона. Во-первых, это позволило стабилизировать уровень СО2 в атмосфере. Во-вторых - создало питательную среду, которая в дальнейшем и дала толчок к формированию новых экосистем.