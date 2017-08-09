Японские изобретатели создали роботизированные конечности для тех, кто потерял руки (видео)

Роботизированные конечности, созданные японскими изобретателями, могут двигаться, здороваться и брать предметы. Управлять ими можно с помощью ног. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Конечности контролируются ногами, поэтому у нас есть специальные датчики, которые крепятся к каждой ноги и отслеживают ее положение, ориентацию и движение пальцев. Поэтому когда пользователь будет перемещать свою конечность, роботизированные руки повторят движение", - рассказал один с изобретателей.

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Среди других подобных изобретений это отличает обратная связь. Когда роботизированными руками что-то берут, прибор передает сигнал, и человек чувствует его. Главная задача для устройства - помогать людям, у которых ампутировали руки. Изобретатели надеются, что их прибор поможет забыть про фантомные боли и облегчит жизнь тех, кто потерял конечности.