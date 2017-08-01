В США обманули фанатов "Игры престолов" ради эксперимента (видео)

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Эбигейл Де Косник опубликовала короткое видео, в котором показала, с какой интенсивностью скачиваются пиратские копии новых серий «Игры престолов».

В рамках эксперимента она опубликовала в Сети 72 торрент-файла, замаскированных под только что вышедшие эпизоды популярного сериала, а затем отследила интенсивность и географию их скачивания, пишет The Next Web.

Полученные результаты она поместила на мировую карту и превратила в четырехминутное видео.

По словам Де Косник, в первые дни после выхода седьмого сезона «Игры престолов» новые серии посмотрели около 12,2 миллиона человек. 1,77 миллиона (или 14,5%) из них делали это, нарушая закон.

Напомним, что «Игра престолов» уже несколько лет считается самым популярным сериалом по количеству пиратских скачиваний. Один из таких рейтингов ведут авторы сайта TorrentFreak. Ранее они подсчитали, что в прошлом году главными конкурентами «Игры престолов» были «Ходячие мертвецы» и «Западный мир».