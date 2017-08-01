Ученые смоделировали причины Великого вымирания: оно может быть связано с парниковыми газами

Геологи смоделировали процессы, которые стали причиной массового пермского вымирания, иначе называемого Великим вымиранием. В этот период 252 миллиона лет назад исчезло большинство обитателей Земли - около 70% сухопутных и 96% морских видов.

Американские ученые смоделировали одну из концепций Великого вымирания, изучив одну из самых больших трапповых провинций в мире — Сибирские траппы. Она простирается от Урала до Восточно-Сибирского нагорья. Появление Сибирских траппов примерно совпадает по времени с Великим вымиранием, потому эти события часто связывают. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает Naked Science.

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Образование траппов считается самой популярной среди ученых причиной Великого вымирания. Эти структуры возникают, когда за относительно короткий, с точки зрения геологии, срок (несколько миллионов лет) на поверхность планеты из многочисленных трещин изливается огромный объем базальта. Со временем местность приобретает характерный рельеф: образовавшиеся осадочные породы легко разрушаются, а базальт остается на месте. Рельеф напоминает ступени лестницы.

Ученые исследовали силлы — пласты, образующиеся в толще земной коры при кристаллизации магматических горных пород. Геологи использовали новые датировки слоев породы. По мнению ученых, масштабный выброс вещества, из которого сформировался базальт, произошел относительно рано и не мог повлиять на вымирание видов.

Началом процессов, которые привели к вымиранию, могла стать последующая более короткая стадия, во время которой в породе сформировались силлы. Появление силлов сопровождается активным выделением тепла. Под воздействием температуры начался процесс метаморфизма (изменения) осадочных пород — например известняка. Из них высвобождались парниковые газы: углекислый газ и метан.

Насыщение атмосферы углекислым газом регулярно называют главной причиной Великого вымирания. Часто его связывают с извержениями вулканов.

Среди ученых существует несколько основных гипотез, объясняющих причины вымирания. Ряд ученых считают, что всему виной внезапное стихийное бедствие, например падение метеорита. Другие исследователи придерживаются мнения о том, что условия жизни видов могли меняться постепенно, но необратимо. Среди этих гипотез — растущая сухость климата, падение уровня кислорода, изменение уровня моря или направления океанических течений.

Ранее международная группа геологов пришла к выводу, что причиной самого первого массового вымирания стала вулканическая активность.