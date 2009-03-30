Работающие ночью ПК дорого обошлись немецким компаниям

На обслуживание включенных в нерабочее время компьютеров немецкие компании тратят более 918 миллионов евро в год, сообщается в пресс-релизе 1E и Alliance to Save Energy. В 2009 году эти компьютеры выбросят в воздух столько же вредных веществ, сколько почти полмиллиона автомобилей.

Американским компаниям работа компьютеров в ночное время обходится в 2,8 миллиарда долларов. Предприятия Великобритании ежегодно тратят на обслуживание компьютеров, невыключенных сотрудниками перед уходом из офиса, 300 миллионов фунтов стерлингов (около 437 миллионов долларов).

По данным 1E и Alliance to Save Energy, практически половина служащих в США, Великобритании и Германии не выключают свои компьютеры перед уходом из офиса. Одна из причин этого - забывчивость. Многие не выключают ПК так как это занимает много времени, некоторые подключаются к своему офисному компьютеру удаленно.

По данным Gartner, ежегодно на долю IT-индустрии приходится 2 процента общего количества выбросов углекислого газа. Работающие компьютеры и мониторы ответственны за 39 процентов выбросов углекислого газа IT-индустрии.

Предполагается, что если все ПК в мире выключить на одну ночь, то сэкономленной таким образом электроэнергии хватит на освещение нью-йоркского небоскреба Empire State Building на протяжении 28 лет.

Лента.ру