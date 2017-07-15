NASA показало видео пролета New Horizons над поверхностью Плутона и Харона
20:38, 15 июля 2017Наука и IT
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В июле 2015 года New Horizons отправила домой первые снимки крупного плана Плутона.
Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года / nasa.gov
Ученые миссии New Horizons с помощью фотографий, полученных аппаратом во время пролета над поверхностью карликовой планеты, создали видео Плутона и Харона, которые позволяют рассмотреть все особенности поверхности небесных тел. Видео были опубликованы на сайте NASA.
В июле 2015 года New Horizons отправила домой первые снимки крупного плана Плутона.
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Используя фактические данные New Horizons и цифровые модели рельефа Плутона и его крупнейшего спутника Харон, ученые создали видео, которые предлагают захватывающие новые перспективы.
Ранее NASA показало видео "посадки" на Плутон.
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