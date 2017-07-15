NASA показало видео пролета New Horizons над поверхностью Плутона и Харона

Ученые миссии New Horizons с помощью фотографий, полученных аппаратом во время пролета над поверхностью карликовой планеты, создали видео Плутона и Харона, которые позволяют рассмотреть все особенности поверхности небесных тел. Видео были опубликованы на сайте NASA.

В июле 2015 года New Horizons отправила домой первые снимки крупного плана Плутона.

Читайте такжеАстрономы нашли новую планету в Солнечной системе

Используя фактические данные New Horizons и цифровые модели рельефа Плутона и его крупнейшего спутника Харон, ученые создали видео, которые предлагают захватывающие новые перспективы.

Ранее NASA показало видео "посадки" на Плутон.