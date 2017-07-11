Первые крупные организмы на Земле могли меняться в размерах в сотни раз

Одни из первых крупных организмов на Земле умели изменяться в размерах в сотни раз в зависимости от окружающей среды и питания, выяснили палеобиологи. Исследование было опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Рангеоморфы, состоящие из ветвящихся трубочек, появились в океане более 571 млн лет назад. Как показало исследование, они были способны адаптировать размеры своего тела к условиям океана, и, видимо, именно это позволило им вырасти такими большими.

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Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы подробно изучить один из видов рангеморфов, Avalofractus abaculus, представители которого были найдены у берегов острова Ньюфаундленд, Австралии и Великобритании. Их размеры варьировались от нескольких сантиметров до двух метров. Далее с помощью компьютерной симуляции ученые установили зависимость от условий среды, в частности, количества питательных веществ – чем больше A.abaculus их получал, тем крупнее становился, при этом сохраняя то же количество «веточек».

Авторы работы пока затрудняются сказать, на какие именно вещества реагировал A.abaculus, но предполагают, что в их число входили также кислород и органический углерод.