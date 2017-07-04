Роботы осваиваются на вулкане Этна перед отправкой на Луну и Марс (фото, видео)

Вулкан Этна на Сицилии стал испытательным полигоном для высокоскоростной четырехколесной машины, сообщает Reuters.

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Испытания проводит Немецкий аэрокосмический центр при участии экспертов из Германии, Великобритании, США и Италии в рамках программы ROBEX (Robotic Exploration of Extreme Environments) с целью улучшения функций аппаратов, которые будут отправлены в космос.

Испытания имитируют будущую миссию приземления на Луне или Марсе. Ученые также планируют использовать роботов для изучения глубин Этны и получения полезных технических данных о сейсмическом движении. Методы, полученные на Этне, затем будут развернуты в лунных миссиях или в исследовании Марса.