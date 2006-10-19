Microsoft выпустила Internet Explorer 7.0

Компания Microsoft объявила о выпуске седьмой по счету версии интернет-браузера Internet Explorer. IE 7.0 станет первым существенным улучшением самого популярного в мире браузера за пять лет, прошедших с момента выпуска шестой версии программы.

Разработчики браузера заявили о том, что IE 7.0 будет отличаться от предыдущей разработки улучшенной системой защиты от злоумышленников-фишеров, сообщается на официальном сайте Microsoft. Кроме того, Internet Explorer 7 поддерживает "табы", технологию ClearType, улучшающую восприятие текстов, и чтение rss-потоков. Также Microsoft переработала подсистему печати браузера и добавила возможность выбора любимой поисковой машины.

Впрочем, пользователи уже обнаружили первую брешь в системе безопасности браузера. Уязвимость о которой было известно еще полгода назад, досталась седьмой версии браузера в наследство от шестой. Обнаруженная ошибка позволяет получить доступ к документам пользователей с сайта злоумышленника, пишет издание The Register.

Для установки IE 7 пользователям понадобится компьютер с процессором в 233 МГц или выше, с установленной системой Windows XP SP2, либо Windows XP Professional x64 Edition, либо Windows Server 2003 SP1. Новому браузеру необходимо 87 мегабайт памяти в 32-битном варианте и до 218 мегабайт памяти на 64-битных версиях Windows.

Лента.ру