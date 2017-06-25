NASA опубликовало снимок ураганов на Юпитере, известных как "нитка жемчуга"
14:25, 25 июня 2017Наука и IT
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Снимок был сделан Юноной на расстоянии 33,4 тысячи километров от поверхности Юпитера.
Каждый из ураганов шире Земли и бурлит на скорости сотен километров в час / фото NASA
NASA показало снимок, на котором можно увидеть темную и светлую полосу с ураганов на Юпитере.
Снимок был опубликован на сайте NASA, пишет Новое время.
Три светлых овальных ураганы, расположенные в верхней части снимка, известные как "нитка жемчуга". Каждый из ураганов шире Земли и бурлит на скорости сотен километров в час. Более светлые регионы – области, в которых газ поднимается вверх, а темные – где опадает.
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Снимок был сделан Юноной на расстоянии 33,4 тысячи километров от поверхности Юпитера.
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