Ученые предложили уничтожать супербактерии вирусами

Исследователи модифицировали геном вирусов-бактериофагов, дав им возможность обезвреживать супербактерии. Испытания нового лекарства на людях могут начаться уже в 2018 году, говорится в статье Nature, пишет Новое время.

Для создания новых вирусов используется технология генного редактирования, которая называется CRISPR. Эта технология разработана на основе иммунной системы бактерий, с помощью которой бактерии защищаются от вирусов. Вскоре эта особенность бактерий может быть использована против них.

"Я сейчас вижу некоторую иронию в использовании бактериофагов, чтобы убить бактерии", сказал Родольф Баррангу, главный научный сотрудник компании Locus Biosciences, которая занимается созданием вирусов нового типа.

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Попадая в микроорганизм, бактериофаг провоцирует разрушение ДНК супербактерии, что в конечном итоге приводит к смерти последней. По словам ученых, модифицированные вирусы планируют использовать в первую очередь для лечения бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта человека. В перспективе речь может идти не только о лечении, но и о формировании в кишечнике необходимой микрофлоры.

Отмечается, что первые клинические испытания новых вирусов могут начаться уже через 18 месяцев, в конце 2018 года.