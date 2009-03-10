Китай пообещал запустить 15 спутников

В 2009 году Китай планирует вывести на орбиту 15 или 16 спутников, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на слова заместителя начальника китайских пилотируемых космических программ Чжана Цзяньци (Zhang Jianqi).

Цзяньци уточнил, что мировой финансовый кризис не скажется на финансировании космических разработок. Параллельно с подготовкой к запуску спутников Китай строит сразу три космических корабля - "Шэньчжоу-VIII" (Shenzhou-VIII), "Шэньчжоу-IX" и "Шэньчжоу-X".

В последние годы Китай очень активно развивает свою космическую программу. Так, до 1996 года ежегодно на орбиту запускалось в среднем 1,5 спутника. В период с 2006 по 2008 годы эта цифра возросла до восьми.

Кроме освоения околоземного пространства Китай объявил о масштабной программе по изучению Луны. Ее первым этапом стал запуск зонда "Чанъэ-1", который второго марта врезался в поверхность Луны. Кульминацией лунной программы должен стать пилотируемый полет к спутнику Земли.

Также в планы Поднебесной входит строительство собственной орбитальной космической станции. "Затравочный" модуль "Тианьгун-1" (Tiangong-1) должен быть запущен в 2010 году.

В 2003 году Китай стал третьим государством (после США и России), самостоятельно запустившим человека в космос.

Лента.ру