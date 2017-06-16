Китайские ученые создали первую квантовую сеть спутниковой связи

Исследователи из Китайской академии наук рассказали о первом успехе миссии квантового спутника связи QUESS.

В рамках эксперимента спутник успешно распределил спутанные фотоны между тремя различными наземными базовыми станциями, разделенный на целых 1200 километров, пишет Новое время со ссылкой на The Verge.

Исследователи говорят, что система "открывает новый путь к практическим квантовым коммуникациям и фундаментальным квантовым экспериментам в сфере оптики на расстояниях, ранее недоступных на Земле".

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Система связи работала следующим образом. На космическом аппарате был установлен яркий источник запутанных фотонов — кристалл, в котором происходило спонтанное параметрическое рассеяние, превращение одного фотона в два с уменьшенной энергией. Затем фотоны отправлялись к наземным обсерваториям в Китае. Ученым удалось собрать свыше 1000 событий, когда оба фотона запутанной пары достигали наземной обсерватории.

Исследователи отмечают, что в дальнейшем планируют создать квантовую спутниковую линию связи между Веной и Пекином и эксперименты по квантовой телепортации.