Ученые выяснили, как курение повреждает ДНК

Ученые впервые создали подробную карту повреждений ДНК из-за курения. Данные были опубликованы Proceedings of the National Academy of Sciences.

Лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санкар и его коллеги разработали способ картирования повреждений ДНК на основе эксцизионной репарации нуклеотидов — механизма репарации ДНК, позволяющего исправить однонитевые повреждения ДНК, используя в качестве матрицы неповрежденную комплементарную цепь.

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При распознавании повреждения происходит вырезание короткого участка поврежденной цепи ДНК. Ученые нашли способ маркировать эти вырезанные участки и упорядочивать их, создавая карту поврежденных участков генома. В данном исследовании они работали с повреждениями, вызванными бензопиреном, канцерогеном, вызывающим до 30% смертей от рака в США.

Подобные карты помогут ученым лучше понять, как возникает вызванный курением рак, почему отдельные люди оказываются более устойчивы или уязвимы к нему и как можно предотвратить болезнь. Также Санкар надеется, что наглядная демонстрация повреждений на клеточном уровне может побудить некоторых курильщиков отказаться от вредной привычки. Сейчас авторы исследования работают над повышением разрешения карты и ищут способ использовать ее для диагностики и других повреждений ДНК.