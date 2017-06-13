Россия имеет кибероружие, которое может отключить электроэнергию в Европе и США – эксперты

Россия обладает кибероружием, способным сорвать подачу электроэнергии в города США, предупредили американские эксперты 12 июня.

Как сообщает Радио Свобода, в понедельник был обнародован отчет американской фирмы Dragos, которая занимается исследованиями в сфере кибербезопасности.

Так, специалисты пришли к выводу, что специальная программа, использованная российскими хакерами для отключения электроснабжения в Украине в декабре 2015 года, способна атаковать энергосистемы в Европе и Азии, а после незначительной модификации может быть успешно применена и против американских систем электроснабжения. Кроме того, сообщается, что претерпев изменений, программа может быть использована и против транспортных сетей, водопроводных и газовых систем.

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Министерство национальной безопасности США уже обратилось к операторам всех критически важных объектов инфраструктуры, чтобы они убедились, соблюдены ли рекомендуемые меры безопасности.

В декабре 2015 года в результате хакерской атаки была отключена подача электричества более чем 220 тысячам жителей Украины. Американские специалисты считают, что за атакой стояла российская группа хакеров, которая годом раньше также пыталась атаковать американские компании.