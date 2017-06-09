В сети появился бот-психотерапевт: поговорить с ним можно в Facebook Messenger

Стартап из Сан-Франциско Woebot создал чатбота-психотераевта, общение с которым помогает улучшить настроение и снизить симптомы депрессии и тревожности. Разработчики говорят, что эффективность бота доказана медицинскими исследованиями. Об этом со ссылкой на Marketwired сообщает Naked Science.

Читайте такжеПод запретом: как российские ресурсы теряют украинский трафик (инфографика)Сейчас Woebot доступен только через приложение Facebook Messenger. Он может анализировать ваше настроение по тому, как и что вы пишите, и старается улучшить его с помощью системы когнитивной терапии. Для этого бот подбирает специальные успокаивающие темы для разговора или может подбодрить пользователя вдохновляющим видеороликом.

В исследовании принимали участие 70 студентов в возрасте от 18 до 28 лет, они были случайным образом поделены на две группы. В экспериментальной группе студентам предоставили доступ к боту-психотерапевту, а контрольной группе выдали журналы Национального института психологического здоровья. Через две недели участники, которые общались с Woebot, сообщили о значительном снижении тревоги и депрессии, по сравнению с контрольной группой.

Генеральный директор стартапа Woebot совместно с двумя независимыми соавторами из Стэнфордского университета провел исследование эффективности бота, которое недавно было опубликовано в «Журнале медицинских интернет-исследований». Сообщается, что, результаты показали, что боту удалось снизить число депрессивных симптомов у испытуемых после двух недель использования.

Бесплатная версия работает только две недели, после чего необходимо оплачивать работу роботизированного психотерапевта. И вгод он обойдется в 312 долларов.